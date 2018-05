Barras del Sporting de Lisboa ingresaron a la ciudad deportiva del club mientras se desarrollaba un entrenamiento y agredieron a varios integrantes del equipo. Entre ellos, el técnico Jorge Jesus y los jugadores argentinos Marcos "Huevo" Acuña y Rodrigo Battaglia.

El club luso difundió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que repudia las agresiones: "El Sporting no es esto, el sporting no puede ser esto. Tomaremos todas las medidas para esclarecer las responsabilidades de lo que ha ocurrido y no dejaremos de exigir el castigo de quienes han actuado de esta forma absolutamente lamentable", escribieron.

Según los testimonios, el grupo de barras entró a las instalaciones y amenazó a los periodistas para que apagasen las cámaras y no quede nada registrado. Sin embargo, ya se viralizaron imágenes en las que se observa a los hinchas con las caras tapadas, lo que impide por el momento identificarlos.

Una de las imágenes más fuertes es la del jugador Bas Dost, quien se lo muestra con un corte doble en la frente. También hay fotografías del vestuario destrozado, donde lanzaron antorchas que llenaron las instalaciones de humo.

