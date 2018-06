Humberto Grondona, el hijo del mítico presidente de la AFA, se atrevió a hablar sobre las Selección de fútbol y aseguró que a su padre "no se le hubiera ocurrido llamar a Sampaoli".

"Es el primer Mundial sin mi padre. Si él estaría, no estaría ninguno de los que están ahora. Hubiese seguido la gente que estuvo en 2014. Era un grupo pequeño, pero con mucha fuerza. Una convivencia extraordinaria", apuntó en una entrevista con Infobae.

Y enfatizó: "A Sampaoli lo tenía de la época de Perú, cuando yo estaba en el Universitario. Jamás me imaginé que podría dirigir a la Selección. A mi padre no se le hubiera ocurrido llamarlo, del mismo modo que no sé si hubiera designado a Martino o al Patón Bauza".

Asimismo, sostuvo que su padre #jugaba solo contra todos" y que "tuvo muchos disgustos". Hay una imagen en el Mundial que mostraba que mucha gente de la FIFA no quería que gane Argentina. Salvo Blatter, querían que la final la juegue Holanda", afirmó.

En tanto que sobre las acusaciones de corrupción contra Grondona "no son ciertas". "Tengo la seguridad de que el tiempo va a acomodar todo. La FIFA lo va a tener que aceptar", aseveró.