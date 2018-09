Hugo Yasky: "No vamos a volver a ser colonia"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Hugo Yasky, diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, aseguró que el pueblo estará "en la calle hasta que cambie la política económica" y sostuvo que "no vamos a volver a ser colonia", en relación a las negociaciones de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Ante medio millón de personas, según informaron los organizadores, el sindicalista habló desde el escenario montado en Plaza de Mayo, en el acto que dio por finalizada la movilización convocada para hoy por las dos CTA, en el marco de un paro de 36 horas.

"Vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica", aseguró Yasky, que abrió la ronda de discursos. "Mañana le vamos a mostrar al mundo la foto de un país que dice "no". La señal es mañana. No al FMI, no al Presupuesto del Fondo, no a despidos. Sí a la unidad y a la justicia social", dijo el dirigente.

El diputado aseguró que "no hay vallado que detenga la conciencia del pueblo en el momento en que decide ser protagonista de la historia, y acá estamos nosotros para demostrarlo".

En ese marco, recordó que Macri "ahora está en Washington. Debe tener las rodillas entumecidas, mucho tiempo de rodillas es trabajo insalubre, pero esos que en Washington venden a la Argentina, al Brasil, a la región como el patio trasero... ¡NO!, este no es el patio trasero. Esta es la región que tuvo a San Martín, a Bolivar, a los hombres de la Independencia y no vamos a volver a ser colonia ni nos van a entregar como si fuéramos simplemente el botín de guerra".

En tanto, Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, resaltó que las políticas del gobierno "están golpeando sistemáticamente el poder adquisitivo" de los ciudadanos y "están haciendo que las familias argentinas entren en default"porque "no saben cómo pagar la tarifa de luz, de gas, el agua o cómo darle de comer a los pibes" y "tener una vida más o menos digna".