Tras el allanamiento de Gendarmería a una de las sedes del sindicato de Camioneros, su líder, Hugo Moyano, apuntó a contra la ministra Patricia Bullrich, calificó la acción judicial de "circense" y aseguró que no le preocupa ir preso, "pero después que se la banquen".

“Si me quieren meter en cana, que me metan”, sostuvo Moyano en declaraciones a los medios de comunicación y enfatizó: "Yo no voy a disparar, ya saben dónde vivo. Hace 25 años que vivo en Barracas", agregó.

El dirigente dirigió sus críticas contra la ministra de Seguridad Bullrich y contra el presidente Mauricio Macri y calificó de "circense" el operativo realizado en el edificio que Camioneros tiene en Constitución.

"Ya está yo me entrego. Si quieren que me metan en cana, pero después que se la banquen. Ellos no van a poder con esto", disparó.