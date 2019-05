El abogado de Moyano aseguró que la Justicia dejará sin efecto la multa de Patricia Bullrich

Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano, afirmó que “cualquier juez” va dejar sin efecto la factura por el operativo de seguridad enviada por la ministra Patricia Bullricha los sindicatos por el acto del martes pasado.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el ex juez aseguró que no entiende “cómo el Gobierno no toma a los actos de protesta como un llamado de atención para convocar y tratar de corregir”. “Ni siquiera tienen la inteligencia de amortiguar las protestas poniendo la oreja, solo generan respuestas violentas”, agregó el letrado.

Sobre la marcha a favor del juez Ramos Padilla realizada ayer, Llermanos afirmó que participó de ella y no es kirchnerista. “El pueblo necesita jueces como Ramos Padilla como necesita escuelas, hospitales. Pero lo que está haciendo el Gobierno es impresentable. Yo iba a marchas siendo juez. La obligación de un hombre es estar del lado del que necesita”, aseguró el letrado.