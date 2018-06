El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, realizó un acto junto a su gremio en Ezeiza, en donde anunció un paro nacional para el jueves 14 y lanzó lapidarias críticas contra el presidente Mauricio Macri.

"Fíjense hasta qué punto llega la incapacidad, la irresponsabilidad y la falta de sentido común de un Gobierno que pretende que con una inflación del 30 % los trabajadores recuperen un 15 %", comenzó el descargo del sindicalista.

Y continuó: "¿Quién puede entender esa estupidez y esa idiotez que se quiere hacer creer a la sociedad? Nosotros los camioneros no lo creemos. Por eso vamos a reclamar el porcentaje de salario que nos corresponda".

"Le decimos al Gobierno que no vamos a aceptar un porcentaje, que no corresponde así, que hagan lo que quieran. Sigan tratando de presionarnos con algunos medios de comunicación, algunos idiotas útiles que se prestan para atacarnos y criticarnos permanentemente, que traten o intenten atacarnos con muchos medios de la justicia, con todos inventos que no saben qué inventar para tratar de justificar las denuncias que han hecho", agregó Moyano.

En ese sentido, el gremialista dejó un mensaje para Mauricio Macri: "Si creen que van atemorizar a quien les habla está equivocado señor Presidente. Salimos a pelear en la dictadura, me metieron falopa que jamás se me cruzó por la mente una cosa de esas, y no nos pudieron doblegar. No van a venir a doblegarnos, a decirnos que me van a meter en cana. Acá estoy si me quieren meter en cana llévenme".

Además, lanzó críticas contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich: "El señor que está en el ministerio de Transporte, ese señor que dice que va a hace rutas no va a hacer un carajo porque no sabe nada de transporte".