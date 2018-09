Hugo Moyano: "No me vas a doblegar, Mauricio"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Con un duro discurso, Hugo Moyano cerró el Encuentro Federal Sindical en el microestadio de Ferrocarril Oeste. El camionero aseguró que "a Cristina la quieren meter presa", como a "muchos de nuestros compañeros" y le advirtió a Macri: "No me vas a doblegar, Mauricio".

Ante las regionales del Frente Sindical por el Modelo Nacional, Moyano denunció que "todos aquellos que tenemos un espíritu de lucha" son "atacados permanentemente".

En ese sentido, aclaró que "esta historia ya la conocemos: a Perón lo acusaban no se dé qué, a Lula lo tienen preso, a Cristina la quieren meter presa y a muchos de nuestros compañeros nos están presionando". "Están tratando de doblegarnos pero le digo al señor Mauricio Macri: no me vas a doblegar, Mauricio", advirtió el camionero.

Desde el escenario, Moyano redobló la apuesta y aseguró que, ante las amenazas, "sería un honor que un gobierno gorila como éste me lleve preso.

Finalmente, le tiró una indirecta a cierto sector conciliador del sindicalismo y aseguró que "es lamentable que algunos de los hombres y mujeres que pertenecen al movimiento obrero estén dando actitud de lástima" pero aclaró que "los trabajadores están acá, con la idea de salir adelante peleando".