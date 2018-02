El líder de Camioneros y principal convocante de la movilización le mandó un mensaje al presidente Macri por las políticas de ajuste y aseguró: "No tengo miedo de ir preso".

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, cerró la masiva movilización contra el gobierno de Mauricio Macri con un encendido discurso en el que desechó todas las acusaciones en su contra y aseguró: "No me van a ver arrugar". Y pidió: "A los trabajadores no le tienen que tener miedo, tienen que tenerle respeto".

Moyano rechazó esta tarde que la movilización contra el gobierno sea para esquivar las causas judiciales en su contra y afirmó que tiene "las suficientes pelotas" para defenderse solo. "Si tuviera un problema tengo las suficientes pelotas para defenderme", lanzó el líder de Camioneros y agregó: "No me cagué nunca, siempre puse las que tengo que poner y si hay un problema que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner".

Moyano cerró el acto subido a un escenario montado en la intersección de 9 de Julio y Belgrano. Junto al dirigente sindical se encontraban sus hijos, Pablo y Facundo Moyano, los referentes de las CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli, y el secretario general de los Canillitas, Omar Plaini, entre otros.

Por último, Moyano subrayó hoy que "los gorilas no pueden estar más en la conducción del país" y llamó a los trabajadores a "prepararse" para cuando sea el momento de volver a votar. "Preparémonos los trabajadores para cuando sea el momento. Los que se puedan haber equivocado, que reflexionen, los gorilas no pueden estar más", enfatizó.

Gran parte de su alocución Moyano la destinó a referirse a las denuncia que realizó la diputada oficialista Graciela Ocaña por presuntas operaciones irregulares desde la obra social de su gremio con empresas vinculadas a parientes de la familia del sindicalista.

"No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder gremial.