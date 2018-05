Hugo Moyano: "No me van a doblegar"

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, esgrimió que los allanamientos que sufre el gremio buscan desviar la atención de la corrupción del Gobierno. “No me van a doblegar”, afirmó.

Sobre los tres operativos judiciales en sedes del sindicato, Moyano redobló: “Tienen que investigar los $ 70.000 millones que se condonó (Mauricio) Macri en Correo (Argentino). Estos allanamientos los hacen para desviar la atención”. Ante esto, aseguró: “No me van a doblegar”.

“El Gobierno no reflexiona y el arma que tienen los trabajadores es una medida de fuerza. Es lamentable que sea así, pero a estos tipos no les interesan los reclamos de la gente”, dijo Moyano en el programa de Santiago Cúneo por Crónica TV. “Cada vez se junta más bronca y esto, tarde o temprano, va a terminar en una medida que ningún dirigente quiere tomar, pero no hay otro camino”, apoyó.

“Vamos a dar todas las peleas que sean necesarias”, explicó. “El 25 de mayo vamos al Obelisco”, adelantó, sobre una movilización de Camioneros.

