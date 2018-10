Hugo Moyano le advirtió al Gobierno: "No nos vamos a doblegar"

Desde una de las sedes de la Secretaría de Trabajo, en el centro porteño, el titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró que, pese a las "presiones de todos los funcionarios", el juez Luis Carzoglio rechazó el pedido de detención de su hijo Pablo.

"El juez dejó sin efecto la detención contra Pablo" Moyano, dijo Hugo desde un escenario improvisado en Callao al 100. El camionero aseguró que el magistrado "recibió presiones de todos los funcionarios, fundamentalmente de los que se encargan de la “seguridad”". Pese a ello, Carzoglio "dijo que no va a meter a nadie preso que no tenga motivos para hacerlo y Pablo no tenía ningún motivo".

El presidente de Independiente también hizo referencia a las amenazas sufridas por Yoyo Maldonado, secretario general del Club de Avellaneda, a quien le "aparecieron dos coches con seis personas, armas largas, encapuchados (…) eran los servicios, compañeros, que tratan de presionarnos", denunció.

En ese sentido, denunció que "tratan de doblegarnos, de presionarnos pero lo decimos con toda la responsabilidad que tenemos: no nos vamos a doblegar, no vamos a hacer nada que perjudique a los trabajadores por más que nos aprieten, nos amenacen de muerte".

Los camioneros se movilizaron a la Secretaría de Trabajo para exigir la reapertura de la paritaria y otorgar "el 17% que nos deben del salario", producto de la inflación. Por el reclamo, "el sector empresario nos pidió que el miércoles tienen una reunión y el jueves nos volvemos a reunir", dijo Moyano.

Hacia el final de su breve discurso, el dirigente gremial le habló al Gobierno, al que calificó, "con perdón de los animales, gorila" porque "es un gobierno que no tiene sensibilidad para nada, no le interesa el hombre de trabajo".

Además, apuntó que los funcionarios dicen "que son los mariscales de atacar la corrupción, pero se olvidan de la corrupción del propio Gobierno argentino". En ese sentido, se preguntó "¿dónde carajo están los 70.000 millones de pesos que se llevó el padre del Presidente?".

Finalmente, Moyano aseguró que "no gobiernan ellos" sino que "gobierna el Fondo Monetario Internacional, por eso el pueblo tiene que estar unido" y "si es necesario dar la vida, acá está uno que va a dar la vida".