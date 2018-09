Hugo Moyano destrozó a Nélson Castro al aire: "No lo vi decir nada de Macri"

El lider sindical Hugo Moyano apuntó contra el conductor de Todo Noticias, Nélson Castro, a quien acusó al aire de proteger al gobierno de Mauricio Macri y de ocultar el "robo de su familia" al Estado.

"No lo vi decir nada de los 70 millones de pesos que quedó debiendo el padre de Macri. No ha dicho nada del contrabando de autos del Uruguay de Macri y de su hijo", afirmó Hugo Moyano, quien apuntó contra el periodista por su silencio por el tema del Correo.

Castro respondió que habló de la familia Macri en el año 1995 y afirmó que en la actualidad critica al Presidente. "No se lo digo al jefe de Estado, porque no habla conmigo", afirmó el conductor de Todo Noticias.

“¿Usted cree que este ministerio de Trabajo se va a dejar presionar? Se va a cagar de risa”, dijo Moyano, a lo que Nelson Castro respondió: “Pero hay que hacer la presentación ante la Justicia, Moyano”.

El periodista diferenció el paro de un bloqueo, y sentenció que a Moyano “lo denunciaron sus propios colegas”, y el gremialista contestó: “Yo no me meto con el periodismo porque no sé, pero usted no sabe de sindicalismo: cuando uno para un camión en una calle, son grandes los camiones. Nosotros no bloqueamos. Usted no sabe lo que es un bloqueo. No sabe lo que dice”.