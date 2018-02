Hugo Moyano lanzó una frase lapidaria contra el Gobierno, a tono con el explosivo dicho que lanzó Luis Barrionuevo.

“Antes de que termine el año, va a haber un millón de personas puteándolos en la plaza y vamos a estar todos juntos de vuelta”, tiró el líder camionero.

La frase la reveló el periodista político Diego Genoud en una nota en el sitio Letra P. "La frase que Hugo Moyano le dijo en los primeros días de enero a un sindicalista que alienta la confrontación de la CGT con el macrismo anticipa un escenario de mayor descontento social, con un gobierno que no acierta en el rumbo económico, profundiza la crisis y facilita la unidad de la oposición", cuenta el backstage de la frase.

El presidente de Independiente y referente en la CGT lanzó esta máxima en medio del alboroto en el macrismo por la frase del líder gastronómico.

"Ojo, también, cuando se quiere atacar al sindicalismo. Al sindicalismo lo han atacado los militares, nos han intervenido los sindicatos, han muerto muchísimos trabajadores asesinados por los militares; ha venido [Raúl] Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Mucci, no terminó su mandato, por la incapacidad, porque erró en la economía; vino [Fernando] De la Rua y lo mismo, atacó al sindicalismo. Por eso digo, cuidado, no sigan pisando la cola al león, porque no todos somos iguales y no se puede generalizar con las mafias sindicales", dijo Barrionuevo durante una entrevista con TN.

Ahora fue el turno de Moyano, padre de Pablo, uno de los sindicalistas más combativos y perseguido por el Gobierno.