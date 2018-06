Hugo Moyano confirmó que Camioneros se suma al paro de la CGT

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, anunció esta tarde un acuerdo salarial con la cámara empresarial del sector del 25 % y con cláusula de revisión paritaria. Con los nuevos anuncios, se cancelaron las medidas de fuerzas estipuladas para el 26 y 27 de junio.

Además, el líder sindical afirmó que su gremio formará parte del paro que la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció para el próximo 25 de junio.

"El lunes por supuesto que nos sumamos. Es para todas las organizaciones gremiales que no han podido lograr un aumento. Además hay muchas necesidades. Los camioneros somos por naturaleza solidarios. Vamos a parar como si fuera un paro nuestro. Vamos a sumarnos para que todos los trabajadores que no han llegado a la cifra lo puedan hacer después del paro", manifestó Moyano.

Además, el dirigente apuntó duramente contra el Gobierno: "Hay funcionarios que no saben la función que tienen que cumplir. No quiero que nadie se ofenda, pero no saben administrar. No tienen conocimiento. No saben nada. Desgraciadamente así nos va. El país esta en una situación muy complicada. No es necesario ser experto en economía".

"El presidente es un instrumento del poder, yo no creo que él tenga capacidad para decidir nada. No puede hacer lo que esta haciendo", concluyó.