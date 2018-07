El líder de Camioneros, Hugo Moyano, brindó una conferencia de prensa en la que advirtió que el Gobierno "no va a poder doblegar" al sindicato y aseguró que no tiene "miedo", a la vez que remarcó que no van a "retroceder ni un solo centímetro".

Acompañado por sus hijos Pablo y "Huguito" Moyano, el líder sindical calificó como gobierno de facto a la administración de Mauricio Macri: "Es un Gobierno que ha sido votado democráticamente pero actúa como gobierno de facto. Las leyes no pasan por el Congreso y muchas leyes han sido vetadas".

"Señor Presidente no nos van a doblegar. Han hecho tantos disparates. Ya una cantidad tan grande que no tiene sentido. Nos tienen de enemigo número uno a nosotros porque no se pudo llevar adelante la implementación de la reforma laboral que trae como consecuencia la esclavitud de los trabajadores", agregó.

En otra parte de su discurso, señaló el disgusto del Gobierno por la negociación paritaria que obtuvo su gremio: "Evitamos que den un aumento de miseria con la inflación que ha habido. Vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para que el trabajador no sea perjudicado. Si el Gobierno quiere insistir que lo haga. No tengo miedo de que haga lo que haga. Si quieren meterme en cana que me metan en cana".

Y concluyó: "Camioneros no se doblega. Nadie va a dar un paso atrás. Esto se lo decimos a la primera ministra (Lagarde), al Presidente de la Nación y al Ministro de Trabajo".