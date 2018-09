Hospital Posadas: una joven no se podrá operar tras los despidos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el marco de los despidos en el Hospital Posadas, muchos pacientes que tenían programadas operaciones en la institución se quedaron sin respuestas tras el vaciamiento de distintas áreas de la institución de salud.

"Fernanda se tiene que operar del corazón y tenía fecha para este lunes. Estaba programada hace tiempo. Pudimos contactar ya con todos los donantes, tenemos todos los estudios realizados para el lunes 17 para una cirugía cardiovascular", contó Claudio, padre de la joven.

Y continuó: "Ya estaba todo listo. Nos cuenta el cardiólogo que habían despedido a todo el equipo de cirugía cardiovasuclar. Quedamos otra vez en la nada. Nos dijo que se iban a hacer solo las cirugías de los que estaban internados".

Embed ="position:relative;padding-bottom:56.25%;overflow: hidden;">

Por otro lado, Fernanda relató el dolor de no poder acceder a la operación: "Ayer vine con una ilusión de firmar los papeles y decir ya estoy ahí de operarme. También se ve la tristeza del médico que no sabia la situación de él. Ayer estaba y no sabia si hoy iba a estar. Me fui triste no solo por mi. Hay millones de pacientes con problemas de riesgo de vida".

"Teníamos la ilusión que ella pudiera realizar una vida normal a través de esta cirugía. Confiamos en los médicos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Somos una familia numerosa y nos organizamos de una manera para planear todo", manifestó Noelia, la madre.

Y concluyó: "La salud y la educación tiene que ser gratis. Me duele en el alma tener a mi hija así y no poder hacer nada. No depende de mi, depende de alguien que se tiene que ocupar y poner las cosas en blanco. Somos gente humilde, trabajadora. No todo los hospitales cuentas con las herramientas de este hospital. Necesitamos que por favor el que pueda hacer algo lo haga".