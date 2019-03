El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pasó un mal momento cuando un grupo de vecinos lo increparon mientras recorría el barrio de Almagro. Por varias cuadras, un grupo de personas lo persiguieron para quejarse por la mala situación económica del país, las políticas de ajuste de Cambiemos y la represión que lleva adelante la Policía de la Ciudad.

“Hagan algo, no podemos pagar el alquiler, qué carajo quieren de nosotros hermano ¿qué más querés que resignemos?”, le gritó un vecino.

En los dos videos, de varios minutos, se puede escuchar que un hombre le recrimina que “todos los locales están cerrando” y cataloga a Larreta y a su equipo de Gobierno como “ratas inmundas”.

“Todo el país está mal. No es algo individual”, le aclaró otra vecina."Hagan algo, no podemos pagar el alquiler, que carajo quieren de nosotros hermano, qué más queres que resignemos?", se escucha que otro vecino le grita al referente del PRO.

Mientras que otro le gritó: "No tenes vergüenza hermano, tenes que ser un poco más humano. Te quiero ver en comodoro py pagando todo el hambre y miseria que le regalan al pueblo argentino"

Luego de varias cuadras, Larreta cruzó a uno de los vecinos y le contestó: “Doy la cara como no la dan los tuyos"

"Me tildas de ¿qué? ¿de kirchnerista? ¿Me vas a meter preso? No soy fotógrafo para que me metan preso”, le replicó el vecino.