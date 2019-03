Larreta volvió a ser escrachado por vecinos y se negó a escuchar una denuncia contra una funcionaria

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue escrachado en una reunión con vecinos y rechazó una audiencia con una persona que le presentó denuncias contra una de sus funcionarias.

El episodio sucedió en Villa Pueyrredón, donde Larreta fue muy criticado por su gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires. En particular, por una vecina que presentó denuncias contra una funcionaria. “La última vez que vine te dije de una funcionaria a la que defendiste y sigue cometiendo irregularidades. No me diste una audiencia”, le reprochó la señora.

Sin ningún tipo de interés por la situación, el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri en la Ciudad contestó: “No me da la vida para darte una audiencia”.

Todo quedó capturado por una filmación de una de las personas presentes. En tanto que en redes sociales afirmaron que el jefe porteño arribó al encuentro acompañado por 15 efectivos de seguridad y utilizó la salida de emergencia del como vía de acceso.

La situación ocurrió una semana después de que se difundieran las imágenes de Larreta huyendo de vecinos que también lo increparon por su pésima gestión.