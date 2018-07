Hija de despararecida contra Brandoni: "Respetemos un poco"

La periodista Bárbara Garcia se cruzó con el actor Luis Brandoni por el decreto firmado por Mauricio Macri que permitirá que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interior.

La hija de una mujer desaparecida en la última dictadura militar aseguró que la decisión del Presidente puede impedir que se haga justicia en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.

"A mí me duele, quienes fuimos víctimas del terrorismo de Estado y aún no sabemos que pasó nos duele en el alma", sostuvo García, quien manifestó que no sabe cuál es el motivo de la decisión del Presidente. "¿Será provocarnos?", preguntó.

"Es como si yo me pusiera a pensar sobre la vez que Anibal Gordon mandó a secuestrarme", contestó Brandoni, quien apoyó la decisión de Macri de sacar las fuerzas armadas a la calle y sostuvo que la dictadura "ya fue superada".

"Yo quizás pueda festejar el día que sepa que pasó con mi mamá", afirmó García, quien pidió al actor respetar la situación de las víctimas de la dictadura.