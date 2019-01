SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Hernán Lombardi entró en cortocircuito durante una crítica de Florencia de la V a la vicepresidenta y terminó sorprendiendo a los invitados de la mesa de Mirtha Legrand.

Durante el almuerzo de este domingo, la conductora le consultó a titular del Sistema Federal de Medios Públicos sobre las candidaturas para este año y él respondió que habría una candidatura de Mauricio Macri y que se evalúa una mujer para el segundo escaño.

"Esto siempre se ha hablado, es una cuestión de equilibrios", remarcó Lombardi a lo que la actriz contestó que estaba bien "mientras no sea Michetti".

"A mí no me gusta, no me gusta su pensamiento, las cosas que ha dicho respecto a las mujeres en ciertos temas no comparto para nada", agregó la actriz.

Flor de la V y Lombardi

"Este fue un año determinante para conocer a muchas de las personas que tenemos en el Congreso, entonces me parece que a no olvidar cuando estemos frente a las urnas".

Además, resaltó que llevaría un listado de todos los legisladores que no quiere que sigan estando en el Congreso: "Porque al margen de pensar diferente creo que hay gente que tenemos que eliminar de raíz".

"No te lo puedo permitir... eliminar es una palabra que te pido evitar, con la historia Argentina te pido no usar la palabra eliminar, no es bueno", la cruzó Lombardi.