El periodista deportivo Hernán Castillo defendió que TNT Sports haya comprado la exclusividad de la intimidad de la Selección Argentina y disparó contra el movilero Martín Arévalo por sus quejas.

Castillo, que se desempeñó varios años dentro del oficialista Grupo Clarín, utilizó su cuenta de Twitter para apuntar contra Arévalo, de TyC Sports, quien mostró su descontento por no poder estar cerca del plantel argentino.

El conductor de TNT empezó con una indirecta y replicó un pasaje de la canción "Lloran las rosas", pero enseguida arremetió: "No saben. No se informan. Suponen. Lloran. Pregunten. Averigüen. Las entrevistas son un segundo plano. Porque centros ya le tiran. Nos interesa la intimidad. Lo que no se mostró jamás porque Jugamos distintos @TNTSportsLA ni centros, ni robar tapes".

Embed No saben. No se informan. Suponen. Lloran. Pregunten. Averigüen. Las entrevistas son un segundo plano. Porque centros ya le tiran. Nos interesa la intimidad. Lo q no se mostró jamás porque Jugamos distintos @TNTSportsLA ni centros, ni robar tapes — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) 1 de junio de 2018

Embed Cuando uno cambia de empresa es porque lo buscan... no? Y evolucionando siempre... no ? O vas a hacer cronista (lo fui 12 años) toda la vida... dale martinnnnnn una más difícil — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) 1 de junio de 2018

Pero no le alcanzó y terminó con un mensaje bien claro. "Cuando uno cambia de empresa es porque lo buscan... no? Y evolucionando siempre... no? O vas a hacer cronista (lo fui 12 años) toda la vida... dale martinnnnnn una más difícil", sentenció.