Héctor Timerman podrá retomar su tratamiento médico en Estados Unidos

Estados Unidos le devolvió la visa al ex canciller de Cristina Kirchner, Héctor Timerman, quien finalmente podrá retomar su tratamiento médico por el cáncer que padece, luego de que el pasado 9 de enero las autoridades estadounidense le negaran el ingreso por su causa judicial.

LEER MÁS: El fiscal Taiano pidió elevar a juicio oral a Cristina Kirchner

La abogada de Timerman, Graciana Peñafort, confirmó que el sábado que, a través de la embajada de Estados Unidos, se le informó a la familia que saldría el permiso, a partir de lo cual el ex funcionario tuvo que volver a llenar los formularios correspondientes.

Sin embargo, ayer por la noche el ex canciller expresó que todavía no recibió la noticia. "Aun no recibí el permiso humanitario para continuar el tratamiento contra el cáncer en EEUU. Mi silencio es producto del estado de debilidad que padezco y no a otro motivo", denunció en su cuenta de Twitter.

Embed Aun no recibí el permiso humanitario para continuar el tratamiento contra el cancer en EEUU. Mi silencio es producto del estado de debilidad q padezco y no a otro motivo. — Héctor Timerman (@TimermanHector) 7 de febrero de 2018

El juez federal Claudio Bonadio procesó a Timerman por la causa de presunto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA. Por la misma causa se encuentran detenidos Carlos Zannini, Luis D'Elía y Fernando Esteche. En el día de ayer, el fiscal Taiano pidió que se eleve a juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner por la misma causa.