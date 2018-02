El ex jefe de la bancada en diputados del Frente Para la Victoria, Héctor Recalde, brindó refirió a la reunificación del peronismo de cara a las próximas elecciones presidenciales: “Hay que avanzar en el camino de la unidad del peronismo para 2019, con prudencia y sin estigmatizaciones hacia adentro”; al tiempo que advirtió: “Es imposible que se reúnan Cristina Kirchner y Massa, fueron ofensivos con ella”.

En una entrevista en el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada 102.1, Recalde se mostró esperanzado con la posibilidad de rearmar al peronismo: “Ojalá se concrete la unidad para cambiar de signo la conducción del Estado en 2019. Me parece bien que los compañeros peronistas empiecen a reconocer que la única posibilidad es la unidad”. Y aclaró: “No hay que hablar de nombres propios, hay que armar un programa amplio del peronismo para 2019”.

Por otro lado, el abogado laboralista criticó a la administración de Mauricio Macri por su persecución a los dirigentes sindicales: “Rechazo todas las actitudes persecutorias del Gobierno contra los sindicalistas. Están usando el caso Pata Medina o Balcedo para decir que la generalidad del sindicalismo es corrupto. Cuando avanzan para deteriorar a los dirigentes sindicales, lo hacen para ir por las conquistas de los trabajadores”. En particular, sobre el ex titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, Recalde opinó: “Es malo que la UIF trascienda datos (sobre Moyano) que se suponen que son reservados por ley".

Embed

Además, el ex diputado nacional hizo referencia a la reciente excarcelación de Amado Boudou: “Me parece bien porque el principio que debería primar es la libertad. No existían razones de peligro de fuga, Boudou siempre estuvo a derecho”. También se hizo eco de la revocación de la VISA a Héctor Timerman y las repercusiones al respecto: "Algunas afirmaciones sobre el caso Timerman fueron de una falta de respeto y una cizaña tremenda, me hizo acordar al Viva el Cáncer contra Evita".

Por último, Recalde aseguró que “el gobierno no trataría la reforma laboral en febrero”; al tiempo que avizoró: “Con la reforma laboral, el Gobierno va a tener una reacción como la que tuvo la reforma previsional. Esperemos que tenga un resultado distinto”. Y concluyó: "Macri demuestra su incapacidad para gobernar con la inflación que hay".