¿Qué se puede ver en el video del ataque a Héctor Olivares?

El automóvil criminal es un Volkswagen Vento color gris, que se encuentra estacionado detrás de un ómnibus turístico sobre Avenida de Mayo. Llegó a las 6:20. Treinta minutos después, a las 6:50, ambas víctimas pasan caminando por al lado de vehículo y, acto seguido, se puede apreciar un fogonazo proveniente de la ventana del conductor. Ambos son alcanzados por los proyectiles.

Ya a partir de ese entonces, Yadón está tirado moribundo, mientras que el Héctor Olivares se retuerce de dolor e intenta pararse para pedir ayuda. El auto no se ha movido, ni los asesinos escapado. El conductor se baja y chequea el cuerpo del asesor muerto, prosigue a tener un contacto visual directo con el diputado nacional pero no lo remata. Luego se lo ve conversar con el acompañante del vehículo, quien se baja y se va caminando por Avenida de Mayo. Inmediatamente, el conductor da marcha atrás y se frente a un agente de seguridad que había llegado por el lado izquierda a ver el cuerpo.

video olivares yadon

LO QUE CONFIRMA EL VIDEO

Pese a que durante toda la mañana en los medios de comunicación se vinculó el atentado a un ataque contra el diputado, las imágenes corroboran que él no era el destinatario de los disparos, sino Yadón. Los responsables no solo chequean que hayan matado al asesor riojano, sino que pese a quedarse frente al diputado y viendo que estaba herido, no intentaron rematarlo.