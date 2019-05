El diputado nacional de la UCR, José Cano, se refirió al ataque sufrido por su compañero Héctor Olivares y señaló que “fue un atentado de mucha inteligencia previa. El auto lo estuvo esperando 20 minutos en el mismo lugar”.

En diálogo con el programa “Navarro 2019” por el Destape Radio, el dirigente radical aseguró: "No vi nada extraño en su forma de ser, es una persona muy jovial. No pareciera que hubiera recibido alguna amenaza". Asimismo, advirtió que "por el vínculo que tengo, si hubiera tenido una hipótesis de amenaza o estado preocupado por algo me lo hubiera comentado".

Del mismo modo, y en relación con la naturaleza del atentado, Cano puntualizó: “Esto trasciende su rol como diputado; es necesario que se identifique a los autores intelectuales y materiales del hecho” y definió a Olivares: "Cada uno tiene su impronta. Él no es una persona confrontativa, es conciliador. Estamos todos consternados”, comentó.

“Cuando estaba en Capital, se levantaba muy temprano y caminaba porque vivía cerca del lugar donde fue el atentado. Recibió un tiro en la pierna y otro en el abdomen”, contó Cano, quien estuvo ayer con Olivares. Asimismo, explicó que “Miguel Yadón era amigo suyo de toda su vida”.