El diputado Olivares recibió tres disparos y Yadon, cinco

Minutos luego de que se difundiera la noticia de que Héctor Olivares fue herido en un intento de homicidio que acabo con la muerte de su acompañante, el propio vocero del diputado rompió el silencio y reveló más detalles.

En diálogo con la prensa, reveló que hubo un total de ocho disparos, de los cuales tres impactaron en Olivares y cinco al funcionario, que finalmente murió. Además, aclaró que el legislador estaba haciendo su caminata matutina de ejercicio al rededor de la plaza.

"Balear a una persona en el medio de la calle, de manera premeditada, no me cierra. No es la Argentina en la que uno quiere vivir", agregó a la salida del hospital Ramos Mejía en el que se encuentran operándolo por los órganos y tejidos comprometidos.