El diputado nacional Héctor Olivares, integrante del bloque de la UCR dentro de Cambiemos en la cámara baja, fue baleado esta mañana a la salida del Congreso por una persona.

Olivares estaba acompañada por una persona que murió en el acto, según informaron en el canal Todo Noticias. Ambas personas fueron trasladadas al hospital Ramos Mejía. El hecho ocurrió en avenida Rivadavia 1671, a metros del Congreso nacional.

De acuerdo a la información que brindó el titular del SAME, Alberto Crescenti, el hecho se produjo a las 6:55 AM. "Nos alertaron de heridos de arma de fuego y arribaron dos móviles del SAME".

Fuentes policiales aseguraron a El Destape que Olivares recibió una herida en el tórax. De acuerdo a testimonios que recogieron, los balazos provinieron de un auto que disparó y se dio a la fuga. Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de una agresión premeditada y no de un hecho de inseguridad.

Olivares era miembro de la mesa de Cambiemos en la provincia de La Rioja, junto a Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria.