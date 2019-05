La Policía dio su versión sobre la balacera que recibió el diputado nacional Héctor Olivares, integrante del bloque de la UCR dentro de Cambiemos en la cámara baja, en la que murió su acompañante.

Los investigadores establecieron que es "un acto premeditado", según confirmaron fuentes a El Destape.

"El diputado y su acompañante estaban haciendo ejercicio como todos los días", afirmaron fuentes de la fuerza de seguridad.

Embed

"Los agresores estaban en el auto que estaba estacionado y en marcha. Cuando pasan frente a ellos sin mediar palabra les disparan a quemarropa y huyen", revelaron.

Olivares estaba acompañada por una persona que murió en el acto, según informaron en el canal Todo Noticias. Ambas personas fueron trasladadas al hospital Ramos Mejía. El hecho ocurrió en avenida Rivadavia 1671, a metros del Congreso nacional.

De acuerdo a la información que brindó el titular del SAME, Alberto Crescenti, el hecho se produjo a las 6:55 AM. "Nos alertaron de heridos de arma de fuego y arribaron dos móviles del SAME".