La Policía detuvo a Juan Jesús Fernández, a quien apuntan como el principal sospechoso del asesinato de Miguel Yadon y el intento de homicidio a Héctor Olivares en los alrededores del Congreso de la Nación.

Fernández es el titular del Volkswagen Vento patente JYS656, que esperó a Yadon y Olivares durante su caminata matutina habitual y les disparó en plena calle. En paralelo, se realizaron más allanamientos en la ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes de la investigación que hablaron con El Destape, Fernández fue detenido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Es el tercer detenido por esta causa, ya que también fueron apresados Luis Cano, y Rafael Cano Carmona, familiares de Fernández.

Embed

Según informó la Policía de Entre Ríos, Fernández fue detenido cerca de las 8:40 en la calle J.J. Bruno 2665, cuando circulaba en un Renault 19 acompañado de una persona, de nacionalidad española.

Embed

En el ataque, murió Miguel Yadon, mientras que el diputado Olivares se encuentra internado en estado crítico.

De acuerdo a la información que brindó el titular del SAME, Alberto Crescenti, el hecho se produjo a las 6:55 AM. "Nos alertaron de heridos de arma de fuego y arribaron dos móviles del SAME".