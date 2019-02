Héctor Daer no descartó un paro general de la CGT antes de las elecciones 2019

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, se refirió al armado electoral de cara a las elecciones presidenciales: "Es un error garrafal querer dejar afuera de la unidad a Cristina Kirchner", al tiempo que señaló: "Votaría a Cristina, Massa o Lavagna si garantizan el triunfo sobre el gobierno".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Daer afirmó que "Lavagna es una persona totalmente necesaria para la unidad opositora, no puede ser el candidato de Lifschitz", y agregó: "No me resigno a la unidad del peronismo. Urtubey no es alguien necesario en el camino, como sí lo es Sergio Massa”.

Por otro lado, expresó sobre la posibilidad de una medida de fuerza: "No descartamos un paro general antes de las elecciones, porque la crisis se va a ir agudizando". En este sentido, remarcó que ”la única institución que puede declarar un paro es la CGT”.

"Si perdemos las elecciones, lo primero que van a hacer es venir por los derechos laborales", advirtió Daer. Y concluyó: ”Le planteamos al FMI nuestra preocupación por la situación social del país”.