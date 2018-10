Héctor Daer: "No descartamos un paro general antes de fin de año"

El secretario general de la CGT Héctor Daer afirmó que “no se descarta” que el movimiento sindical haga un paro y una movilización antes de fin de año, en un contexto social, político y económico cada vez más tenso.

“No se descarta un paro ni una movilización antes de fin de año. Estamos viendo cómo se desarrollan las cosas, tenemos varias cosas antes de noviembre. Primero vamos a presentar un amparo colectivo en contra del aumento y del retroactivo del gas”, contó el dirigente en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio.

Además, consideró que el Gobierno tiene una mirada “insensible” sobre la situación actual que atraviesan los argentinos y argentinas. “Hoy no se han corrido los precios por la devaluación en los productos en góndola porque no hay quien los consuma. Hay que hacer un esfuerzo para llegar a fin de mes, en un país donde más del 50% de la población no llega bien alimentado”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que “el gobierno está mirando para otro lado”. “Tienen una mirada por de más insensible. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional encierran mucho más al país creyendo que la salvación del país es pagarle a los acreedores”, opinó.