Hebe de Bonafini: "Macri está a los pies de los militares"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se refirió a la decisión del ministro de Defensa, Oscar Aguad, de ascender a militares ligados a la última dictadura militar: "No me sorprende la decisión de Aguad, Macri se puso a los pies de los militares desde un principio, porque su familia formó parte de la dictadura".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Hebe también se refirió al armado político de cara a las elecciones 2019: "Todos sabemos que el nombre es Cristina, pero ella sabe lo que pasa, es injusto que le pidamos más".

En este sentido, señaló que "la oposición está muy lenta en el armado para el año que viene, hay mucha soberbia en algunos", y marcó sus diferencias con algunos candidatos: "No me gustan Felipe Solá y Agustín Rossi, nunca se embarraron como corresponde". También se refirió al líder de la CTEP, Juan Grabois, y dijo que no le gusta por ser un "pituquito".

Y concluyó: "El gran problema de Cristina ahora es que quieren meter presa a toda su familia y como cualquier madre estará preocupada por eso, entonces no sé cuánto está pensando en asumir más responsabilidades de las que asumió".