La titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, expresó su apoyo a que el ex ministro de Economía y diputado, Axel Kicillof, se presente como candidato en la Provincia y cargó contra la conducción de la CGT. A su vez, puso reparos en el camino a la unidad del peronismo.

En diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio, la representante de derechos humanos advirtió que “la unidad siempre tiene que tener un filtro, y si uno lo puede pasar finito, mejor” y aseveró que “más que ganarle a Macri, hay que tener un buen proyecto político”.

Asimismo, apuntó contra la Confederación del Trabajo: “Los gordos de la CGT mejor que se jubilen y vayan al campo a cuidar a sus vacas que tienen muchas”.

Ratificó su postura de que la ex presidenta Cristina Kirchner no se presente en las próximas elecciones del 2019 aunque admitió que “no” la entusiasma ninguno de los candidatos que se postularon hasta el momento: “No me entusiasma ninguno pero creo que Axel Kicillof tiene que ir en la Provincia”.

“Hay gente para ocupar puestos, hay muchos sabios que están dispuestos a embarrarse”, consideró.