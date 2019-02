Hantavirus: en pleno brote, el gobierno nacional abandonó a Chubut

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ministro de salud provincial, Adrián Pizzi, contó cómo desde el gobierno no lo ayudaron en pleno brote del Hantavirus: "Cuando pedí que nos acompañaran, nos dijeron que tenían la orden de no acompañar y no hablar con la prensa”.

Ayer, en una visita al hospital de Trelew, aseguró: “Cuando vieron que el operativo fue exitoso se subieron al caballo de ese éxito pero tuvimos situaciones de definiciones difíciles".

En ese sentido, explicó: "La cumbre del momento más difícil fue cuando judicializamos y llevamos a 100 personas al aislamiento. Fue una medida que no tenía antecedentes sanitarios. En el análisis previo sabíamos que era cuestión legal, desde la Justicia fue una medida controvertida".

"Los mismos equipos de salud no querían intervención al aparato judicial y policía. Por esos días asistieron autoridades nacionales. Cuando pedí que nos acompañaran, nos dijeron que tenían la orden de no acompañar y no hablar con la prensa. Son detalles. Cuando fue exitoso se subieron al caballo del éxito”, agregó.

Hoy, en declaraciones a Navarro 2019, ratificó sus declaraciones del día de ayer y criticó a Cambiemos por su mirada sobre la salud: "El Gobierno Nacional nos dejó solos cuando le pedimos que nos acompañen. El día anterior habían muerto tres personas. Lo tuvimos que resolver por nuestra cuenta", dijo.

Asimismo, agregó: "Para el PRO la salud es un gasto y para nosotros una inversión. Entonces sopesó sobre nosotros la responsabilidad de frenar el hantavirus, sin la colaboración de la Nación”.