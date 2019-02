Habló la señora de la foto viral en el verdurazo: "Le hice frente a la represión"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Ángela fue a comprar verdura barata al verdurazo en Constitución, que fue reprimido por la Policía, y terminó retratada en una foto viral de Bernardino Ávila que expresó a la perfección el momento.

En declaraciones a Pasaron Cosas, por Radio Con Vos, explicó que fue a adquirir rúcula y berenjenas baratas porque "en su barrio es muy caro comprar".

"Yo no soy nada buena. Soy vieja pero nada buena así que le hice frente a la represión. No se atrevieron a pegarme, los tuve en frente", aseguró mientras explicó: "No sé por qué empezaron a pegar".

En ese sentido, contó que salió de la zona "con tos y ahogada". "Yo fui a comprar rúcula y berenjenas pero como no llegué a comprar todo me las agarré de la calle, que estaban tiradas. En mi barrio es muy caro comprar, COTO vende bastante caro".

Por otra parte, explicó que ella vive de una jubilación y no le alcanza: "Cobro 12 y algo con el reconocimiento histórico, no me alcanza. Mi familia me ayuda, sino me tengo que ir a vivir a la villa".

"Se complica comprar. Yo soy muy carnívora y la carne me resulta muy cara", explicó.