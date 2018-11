Habló el tuitero denunciado por Bullrich: "Tuve miedo"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Hace poco más de un año, Mariano Rulli se sumó a una campaña viral de Twitter en defensa de Nicolás Lucero, quien pasó un año detenido y perdió su trabajo por un tuit contra el Mauricio Macri. Rulli fue llamado a indagatoria por esa acción y finalmente fue sobreseído por el juez Ernesto Kreplak, quien no encontró delito en la publicación.

Rulli, cuyo usuario en Twitter es @bartolomerulli, publicó, en medio de la campaña "¿Nos meterán presos a todos?", una canción de cancha adaptada contra el Presidente de la Nación: "Macri, te vamos a matar / No te salva / Ni la federal". Por esa simple publicación, más de un año después le llegó la citación judicial y un plazo de pocos días entre la notificación, el llamado a declaración y el posterior sobreseimiento.

Embed Nos meterán presos a todos?

Macri, te vamos a matar

No te salva

Ni la federal https://t.co/xWwJx3Ggot — Boya (@bartolomerulli) 28 de octubre de 2017

En diálogo con El Destape (ED), el protagonista de la historia (MR) relató lo sucedido y cómo vivió estas vertiginosas semanas.

ED: ¿Cuándo te llegó la citación a declaración indagatoria?

MR: El 2 de noviembre llegó un policía, porque te notifican en tu casa, para decirme que el 14 de noviembre tenía que ir a declarar por una causa de intimidación pública. Fui al juzgado a buscar la causa y nunca la pude ver porque estaba en el despacho del Juez, así que pedí un aplazamiento hasta que me la dieran.

ED: ¿En algún momento pudiste ver la causa?

MR: Nunca. Aparte me notifican el 2 de noviembre y el 14 ya tenía que ir a declarar, por lo que pedí un aplazamiento. No tenía un abogado legalmente, pero sí un grupo de compañeros que me estaban asesorando. Fui a buscar la causa, estaba en el despacho del juez y suspendieron la audiencia para hoy.

ED: ¿Qué pasó hoy?

MR: Hoy la hice pública porque el juez la desestimó y archivó. Ahí pude pedirla y ver lo que era. Hace rato que no voy una marcha, siempre iba con mis hijos pero tengo miedo. Hoy me entero que es por ésto, porque la verdad no tenía noción, me estaba volando la cabeza.

ED: ¿Nunca te imaginaste que la citación podía estar vinculada a ese tuit?

MR: En un momento, un amigo mío que es Secretario en un juzgado de la Provincia me dijo que debía ser por algo de las redes sociales, porque intimidación pública es romper algo, tirar una piedra en una marcha o amenazar a alguien públicamente. Tengo una banda, acá en La Plata es bastante conocida - cantante y compositor de la banda llamada Crema del Cielo - y pensé que por ahí había dicho algo en el escenario, no sabía.

ED: Aparte fue una campaña viral.

MR: Exactamente. Aparte está muy claro lo que yo hago en ese tuit: cuando meten preso a este pibe, hubo una campaña para que pongamos todos lo mismo a ver si nos llevan presos a todos. Yo me sumé, era como una viralización de ese pobre muchacho que lo habían metido en cana por hablar mal del Presidente mediante una canción de cancha. Además, la Policía Federal me denunció a mi.

ED: Por orden directa de Patricia Bullrich.

MR: Exactamente, la facha esa es la que hizo la denuncia. O tienen un equipo de gente investigando los tuits... es todo muy siniestro.

LEER MÁS: Bullrich defendió la detención de tuitero por supuestas amenazas

ED: ¿Supiste si hay alguien más detenido por lo mismo?

MR: Que yo sepa, no. Pero supongo que debe haber alguien más, porque ese día hubo un montón de gente poniendo lo mismo. Por ahí agarraron a algunos o, como revisan y vigilan las redes todo el tiempo, me tenían medio junado. Aparte, hicieron una investigación para averiguar mi identidad porque en Twitter soy un arroba, o sea que gastaron recursos, tiempo, dinero. Tuve que ir a la policía a poner el dedito, hablaron con los vecinos para ver si soy buena persona.

ED: ¿Por qué el Juez desestimó la causa?

MR: Dice que no es delito de ninguna manera y cita un precedente de otro tuitero, el cual sí había amenazado de muerte (a Macri), la habían desestimado y una vez que leí "sobreseído", mucho más no quise leer. Nos tocó el Juzgado Federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, el que tenía la causa de falsificación de identidad contra Cambiemos por el tema de aportantes truchos. El tipo de una desestimó la causa enseguida, pero me preocupa que la Federal me investigó.

ED: ¿Cómo fueron estas semanas?

MR: Tuve que llamar abogados, molesté un montón de compañeros, tuve que ir al juzgado varias veces, tuve que ir a la comisaría por "el pianito" (huellas digitales), tengo una imputación a una causa judicial y seguramente me va a quedar como antecedente.

ED: ¿Cómo sigue ésto ahora?

MR: Si el Fiscal no apela, estoy sobreseído pero no quise decir nada antes porque tenía miedo. Si hay gente presa con causas armadas, sin pruebas, imaginate un perejil como yo. Tuve miedo.

ED: ¿Hay algún plazo para una posible apelación?

MR: En el juzgado no me supieron decir. Recién hoy me enteré por qué era la causa, el mismo día que me sobreseyeron.

ED: Además es una cuestión de libertad de expresión.

MR: Exactamente. Avisarle a un montón de otros usuarios que tengan cuidado, porque podemos poner cualquier cosa y un día te toca y te la ponen. A mi me tocó un juez piola, pero te pueden partir al medio.

ED: ¿Vas a seguir usando Twitter?

MR: Voy a seguir. Estaba tuiteando gatitos, mascotas. Con más cuidado, porque hay que tener mucho cuidado.

