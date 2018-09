Habló el hombre que escrachó a Macri en Florencio Varela

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Walter Diaz es un vecino de Florencio Varela que se popularizó por su escrache al presidente Mauricio Macri. Y, luego de que su intercambio con el mandatario se viralizara, el hombre habló con la prensa para explicar los motivos detrás de lo que hizo y la realidad que viven en estos tiempos de crisis económica.

"Este es un barrio que de pobres está cayendo en la indigencia. El 80% del barrio se dedica a la construcción y todos sabemos que está parada. Entonces mucha gente comienza a caer en la indigencia", aseguró Diaz, quien se dedicaba a conducir pero hoy se encuentra desocupado.

Escrache a Macri.mp4

En cuanto a la reacción de los vecinos por el escrache, describió: "para mi fue justo lo que dije. Pero los vecino me dijeron 'te falto huevo'. Después me agradecieron lo que dije. Otros me confesaron que le hubieran tirado piedras, dichos cosas peores. Pero yo creo que con lo que dije alcanzó".

"Mañana vamos a ser más pobres que hoy. Y pasado peor. Y así continuamente, por eso los compañeros y vecinos nos organizamos", concluyó sobre su realidad.

Diaz escrachó al Presidente cuando estaba de visita en Florencio Varela. Previo a que Macri partiera en su auto, el vecino le gritó: "¿sabés que estás en uno de los barrios más pobres de Florencio Varela y te venís a refugiar ahí? Acá estamos todos cagados de hambre".