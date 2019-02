SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien denunció al fiscal Carlos Stornelli por extorsión pedido de coima, señaló como responsable al funcionario judicial y al abogado Marcelo D’Alessio si sufre alguna represalia o alguien de cu círculo íntimo. "Es la primera vez que vivo una situación así. Si a mí o a mi familia nos pasa algo, los responsables son ellos", afirmó.

La revelación de los audios, mensajes, fotos y video que dio a conocer Horacio Verbitsky involucran al fiscal Stornelli en un presunto apriete a un empresario para obtener una coima de US$500.000 para no quedar involucrado en la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Etchebest contó cómo fue abordado por D’Alessio, quien aseguraba colaborar con Stornelli. “En un comienzo pensé que (Marcelo) D’Alessio actuaba por su cuenta, pero después me convencí de que hablaba en nombre del fiscal (Carlos) Stornelli”, explicó en una entrevista con PáginaI12 el empresario. “Me fue coaccionando y metiendo miedo”, relató Etchebest.

D’Alessio tomó contacto con Etchebest tras contarle que Juan Manuel Campillo, ex funcionario de la Oficina Nacional de Control Agropecuario y "arrepentido" en la causa de las fotocopias de los cuadernos, lo involucró en el entramado de coimas para obtener la libertad. Fue ese el anzuelo que usó el abogado para intentar conseguir que Etchebest pague por su libertad.

"En toda esa conversación que teníamos me fue coaccionado de manera sutil. Me fue metiendo miedo. A mí y a mi familia. Me decía: ‘Yo te voy a salvar, pero no te olvides de que esta persona te puede hacer mucho daño. Y te va a hacer responsable de algo que no hiciste’. Porque así opera, me insistía. ‘Yo te puedo cambiar por otra persona que este hombre tiene que entregar’, decía", relató el empresario.

Por último, admitiño que no se siente bien físicamente y que esta situación lo afectó en su salud. "En este momento estoy viviendo una situación físicamente endeble, el estrés que estoy viviendo es por todo esto. Hace un tiempo tuve un ACV. No busqué yo esta situación. Y no tengo ninguna intención política. Con nadie. Ni económica ni de fama ni de nada. Soy un hombre de perfil bajo, soy una persona tranquila, con familia y los quiero proteger", aseguró.