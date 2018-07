Habló Eddie Fitte Y explicó por qué se alejó de El Trece y TN

El conductor y periodista de El Trece y TN habló luego de que circulara la noticia de su salida del Grupo Clarín y aseguró que se "corrió" de los espacios del noticiero, pero que seguirá trabajando detrás de cámara.

En declaraciones al periodista Pablo Montagna para La Nación, Fitte advirtió que está de vaciones hasta el 16 de julio y que volverá a su trabajo, pero ya no frente a las cámaras. "No renuncié y no es mi idea por ahora. Sí me corrí de los espacios de los noticieros, pero seguiré trabajando cuando vuelva de mis vacaciones junto a Pol-Ka, porque tengo proyectos para pasar a ser productor de contenidos. La idea es poder hacer producciones en cualquier canal que se pueda a futuro, sea eltrece específicamente o no", apuntó.

Y explicó: "Es una cuestión de formato. Necesito empezar a hacer mis propios productos, pero en vez de hacerlos para Telenoche, donde capaz salen 15 minutos en el contexto de un noticiero, quiero seguir produciendo mis cosas para publicarlas en otras plataformas sin limite de tiempo".