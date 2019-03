La vergonzosa respuesta del intendente de Salta cuando le preguntaron por Stornelli

El intendente de Salta, Gustavo Sáenz, vivió un incómodo momento cuando le preguntaron acerca del encuentro que mantuvo en un balneario de Pinamar con el fiscal Carlos Stornelli, acusado de extorsionar a empresarios involucrados en la causa de los supuestos Cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Las preguntas del periodista Alexis Miranda para la radio buufosalta:

-¿Quién le pesentó al fiscal Stornelli en el balneario?

-No, lo conocí ahí en el Balneario esos tres días que estuve ahí, no me acuerdo si estuve cinco días. Tuve una conversación amena somos hombres públicos.

-¿Otro funcionario lo presentó?

-No, para nada. De hecho había otras personas, otros funcionarios, otros periodistas. Se ve que es un balneario donde van muchos periodistas, políticos y también gente del poder judicial.

El intendente mientras respondía comenzaba a caminar para escaparse.