El periodista aseguró que "no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad" y apuntó contra reconocidas profesionales del deporte.

El periodista Gustavo López realizó polémicas declaraciones sobre el trabajo de las mujeres en el mundo del periodismo deportivo y aseguró que "no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad", dijo.

En una entrevista con el diario La Nación, el periodista opinó sobre el rol de las periodistas deportivas y aseguró que "hay algunas buenas" como Ángela Lerena que "en campo de juego es tan buena como muchos chicos" porque "es profesional, sabe de lo que habla".

Sin embargo, criticó que la periodista no podría comentar un partido de fútbol porque "me parece que aún le faltaría". Aunque aclaró que "no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad”.

López continuó con sus polémicas declaraciones y aseguró que "todos tenemos que ubicarnos" en cuanto a trayectoria y formación. "Cuando yo empecé y laburaba con Niembro y Araujo, no opinaba, informaba", señaló y marcó que "las chicas que recién empiezan tiene que informar". Al respecto, remató que "algunas quieren opinar como si tuvieran diez años de carrera".

En esa línea, criticó a la periodista Luciana Rubinska, con quien "trabajé el otro día". López contó que "ella me hablaba mucho de táctica, de cómo iba a jugar River y lo hacía bien" pero "con el tiempo lo va a hacer mejor”.

Rubinska no hizo esperar su respuesta, compartió su intervención en Agenda Fox Sports y acotó: "¡Espero que les guste! Seguro que con el tiempo lo voy a hacer mejor".

¡Espero que les guste! Seguro que con el tiempo lo voy a hacer mejor... ♀️ https://t.co/C3plj64drN — Luciana Rubinska (@LRubinska) 16 de noviembre de 2018

