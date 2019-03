Para no ir a juicio, Gustavo Cordera se ofreció a dar charlas de violencia de género

Gustavo Cordera, ex líder de la Bersuit Vergarabat, asistió a la primera audiencia en donde se definirá si el cantante irá a juicio oral acusado de "incitación a la violencia" contra las mujeres.

Luego de que a principios de marzo el músico presentara una probation para evitar el juicio que debía comenzar el lunes pasado, la defensa intentará hoy suspenderlo definitivamente a cambio de tareas comunitarias. Entre ellas, la posibilidadde dar charlas contra la violencia de género.

Tras la audiencia, los jueces del TOF 7 deberán decidir si aceptan la probation.

En agosto de 2016, el ex líder de la Bersuit Vergarabat había asegurado, en una charla ante alumnos de una escuela de periodismo, que "es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la con… caliente quiera cog… con vos, no te la puedas cog… Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente".

Embed

Sus palabras desataron la polémica y la condena de muchos de sus seguidores. Además se le abrió una causa por incitar a la violencia contra las mujeres.

En ese entonces, la sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del cantante y lo embargó por 500 mil pesos, en una causa que estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral.

La Cámara sostuvo que "sus palabras pusieron a las mujeres en una posición en la que por el solo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual".

Ante estas repercusiones el músico debió cancelar entrevistas, shows y presentaciones. Sin embargo, siempre insistió en su inocencia.