El ex DT de Huracán asumirá en reemplazo de Guillermo Barros Schelotto, en medio de una renovación del plantel.

Con un video dedicado especialmente a un hincha de Boca, el entrenador Gustavo Alfaro confirmó su llegada al club de la Ribera, luego de la salida de Guillermo Barros Schelotto tras la derrota en la final de la Copa Libertadores ante River, por 3 a 1 en el alargue.

El ex DT de Huracán, que se despidió de su ex club con una carta pública, le mandó un mensaje a un hincha de nombre "Luciano", al cual le deseó "feliz Navidad" y agregó: "Si bien esta Navidad no es como esperabas, ojalá que la próxima sea como todo el hincha de Boca espera".

Embed

El Xeneixe volverá a disputar la Copa Libertadores en 2019, y compartirá el grupo G con Deportes Tolima de Colombia, Atlético Paranaense de Brasil y Jorge Wilstermann de Bolivia. La final está programada para el 23 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Será la primera vez que la Libertadores se defina con una final a partido único.