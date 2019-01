Gustavo Alfaro: "Boca es el cielo o el infierno"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El entrenador Gustavo Alfaro fue presentado como el flamante técnico de Boca y, en conferencia de prensa, aseguró que el equipo xeneize tiene "uno de los mejores planteles de América".

“La vara está muy alta. En este club uno está obligado a ganarlo todo. Boca no tiene purgatorio: es el cielo o el infierno”, explicó Alfaro a la prensa, y en cuanto a su elección aclaró que "los momentos ideales no se eligen, tocan y está en las decisiones que uno toma, aceptarlas o no".

El ex técnico de Huracán reiteró que siente que está "en la última etapa" de su carrera y agregó: "como se lo expliqué al presidente de Huracán (Alejandro Nadur), es algo que quiero transitar".

Respecto de su salida del "Globo", argumentó: "¿Cuál es mi traición con Huracán? Lo agarré 26 en la pelea del descenso, cuando las últimas temporadas se venía salvando en las últimas fechas. Mis amigos me decían que tenga cuidado, la relación entre dirigentes y jugadores estaba cortada".

"He hablado con mucha gente de historia fuerte en el club. Estoy en una etapa de aprendizaje rápido", reveló Alfaro.

El DT comentó que el único logro que le falta es "ganar la Copa Libertadores" y recordó que cuando se fue de Arsenal en el 2014, estaba clasificado para los octavos de final en el certamen que luego terminó ganando San Lorenzo.

Alfaro reemplaza en el cargo a Guillermo Barros Schelotto y para llegar a Boca debió rescindir su contrato con Huracán.