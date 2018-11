El legislador por la provincia de Jujuy todavía no confirmó su voto y fustigó la conducción del bloque del rionegrino.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El senador del bloque del PJ, Guillermo Snopek, advirtió que "están muy justos los números para la votación del Presupuesto", al tiempo que señaló: "No estoy seguro de mi voto, hacen falta modificaciones".

Embed

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Snopek aseguró: "No me animaría a decir que se aprueba el presupuesto", y agregó: "No creo que se quiebre el bloque del PJ. Hay discusión externa, pero falta discusión interna".

”Vamos a discutir profundamente el Presupuesto dentro del bloque”, concluyó Snopek.