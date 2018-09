Guillermo Moreno sorprendió y criticó a Cristina por armar Unidad Ciudadana

El ex secretario de Comercio interior criticó a la senadora de Unidad Ciudadana por postularse por fuera del PJ en las elecciones de 2017. "Perdimos todos, tenemos a De Vido preso", sostuvo.

El ex secretario de Comercio interior Guillermo Moreno afirmó que dentro del Partido Justicialista se discute si la senadora Cristina Kirchner es peronista. En una entrevista además cuestionó a la ex presidenta por haber competido en las elecciones con el partido Unidad Ciudadana y la responsabilizó por la derrota de la oposición en las legislativas de 2017.

"La presidenta que tuve no había dudas de que fuera peronista, ahora me quedan dudas de los que hizo en la provincia de Buenos Aires", afirmó Moreno en referencia a las elecciones de 2017. El ex funcionario fue interrumpido por Nicole González, la militante peronista que fue invitada al programa y le preguntó qué hizo Cristina Kirchner.

"Fue por fuera del Partido Justicialista", afirmó Moreno que fue interrumpido por Gonzalez, quien opinó que Cristina "es kirchnerismo y el kirchnerismo es peronismo aggiornado con una agenda de derechos humanos impecable".

"En la elección de 2017 le fue mal a todos: tenemos a De Vido preso" afirmó Moreno en una entrevista en el programa Quien quiera oír que oiga.

"¿Vos me preguntás que Cristina es la dirigente que más votos tiene? Sí y ¿con eso qué? Si vamos divididos perdemos. Es la hora de que vayamos todos juntos. Ahora ¿Vos me garantizas que Cristina va a hacer eso o va a repetir lo de la provincia de Buenos Aires?", preguntó Moreno.