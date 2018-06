Guillermo Moreno: "No hay mejor candidato a presidente que yo"

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estuvo como invitado en el programa de entrevistas de Luis Novaresio en A24, y lanzó fuertes definiciones de cara a las elecciones de 2019: "En el peronismo no hay mejor candidato a presidente que yo".

En ese sentido, el ex funcionario kirchnerista revindicó la figura de la actual senadora, Cristina Kirchner: "Es la dirigente del movimiento justicialista que más votos tiene. Y una de las dirigentes más importantes de la Argentina. Yo siempre voy a votar al candidato del peronismo".

Sin embargo, se distancia de la ex presidenta y ponderó su propia figura: "El peronismo que espero tiene un candidato que soy yo. Si hoy pensara que hay alguien que pueda expresar desde la lógica del peronismo algo mejor que yo, lo estaría acompañando. En términos económicos soy mejor que Cristina, ella es abogada. No es de caballero compararse con una dama. Comparame con Macri: soy infinitamente superior".

Por último, Moreno se refirió a la gestión de Mauricio Macri: "El Gobierno cumplió su ciclo. No quiero que se vaya Macri. Pero vos no me podés garantizar si siguen haciendo lo que hacen, que no se vaya. Me cuesta a mí. Yo cuestiono y cuestioné mucho al Presidente. De oligarca para abajo, le he dicho de todo".