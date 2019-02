SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor de América Noticias, Guillermo Andino, analizó la situación actual de los medios y criticó el rol de dos periodistas que compiten con él: Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

En diálogo con el programa "Moskita Muerta" que se emite por La Once Diez, el periodista habló sobre los rumores de romance entre sus colegas: “Para mí hay una especulación bien utilizada en este caso por los chicos de Telefe".

Y agregó: "Me parece que a la gente le gusta, y sobre todo si lo promueven desde adentro, esto de observar por el ojo de la cerradura a ver si es verdad o no. Eso existió siempre y no solo en los noticieros, cuando los conductores eran pareja”.

Sin embargo, fue crítico de esa utilización: “En el 'vale todo' de 'sumo gente para que me vea', los aplaudo, pero después hay que ver si eso no es pan para hoy y hambre para mañana".

Por último, se refirió al cambio de formato delos noticieros: "Después de la privatización de los canales los formatos fueron variando y fueron más para el lado del show, que había empezado Nuevediario, que era el noticiero del único canal privado. Antes también el periodista de espectáculos hacía sólo cine y hoy habla de farándula y se mezcla con todos los temas"