Guerra de periodistas: Romina Manguel criticó la premiación a Cristina Pérez

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La periodista Romina Mangueltuvo una dura devolución a la premiación de los Martín Fierro de radio entregados el pasado domingo. La terna en la que estuvo nominada, por mejor labor periodística femenina, fue ganada por la ultramacrista Cristina Pérez y a la conductora argumentó contra dicha elección.

"Me gustaría hablar con alguien de APTRA para conocer el criterio con el que votan por ejemplo Labor Periodística Femenina. María Laura hace todos los días dos horas de radio más la previa y la post, donde tenés que tener la coyuntura y todo lo demás", comenzó Manguel, en su programa 'Va de vuelta'.

LEÉ MÁS: Cumbre del G20: la Justicia argentina avanza contra el príncipe saudí por el crimen del periodista

Y arremetió: "Pero después gana Cristina Pérez por un programa de media hora que hace Confesiones en Radio Mitre, que como siempre se llevó muchas estatuillas".

"La verdad es que me fui con una sensación de injusticia de ahí, más allá de todos los saludos y felicitaciones de todos. Voy siempre, gané y perdí y cuestioné siempre lo que no me gustó. Me parece injusta la mirada con la que se premia", concluyó Manguel.