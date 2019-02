Guerra de divas: Moria Casán destrozó a Mirtha por defender a Cambiemos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La animadora macrista Mirtha Legrand dijo, en uno de sus famosos almuerzos, que "daría la vida" porque no vuelva el kirchnerismo y Moria Casán no tardó en salir a criticarla: le dijo que lo haga por algo más importante.

“Tiene que dar la vida para que resucite su amado hijo, no para que no vuelva el kirchnerismo”, dijo con dureza la conductora del ciclo Incorrectas, quien agregó: "Mirtha es actriz, mi amor. Eso no se lo cree ni ella. ¿Quién le va a creer que le da vergüenza los pobres del país y después lo vuelve a votar a Macri? No existe. O tenés lástima o cambias de opinión”.

Asimismo, explicó que Mirtha lo hace porque “la televisión es entretenimiento y la señora quiere ganar el rating” pero afirmó: "Yo doy mi vida por mi, me la guardo para mí, que no me vampirice nadie. Me parece too much que diga que da la vida. Da tu vida por otra cosa”.