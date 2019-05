Chiche Gelblung arremetió contra Marcelo Longobardi por su apatía con los dichos de Catherine Fulop

Las repudiables declaraciones de Catherine Fulop sobre el Holocausto aún resuenan en los medios y causaron mucho malestar. Tal fue la magnitud que el periodista Chiche Gelblung, rompió en llanto al hablar del tema en Polémica en el bar, y disparó contra el periodista ultraoficialista Marcelo Longobardi.

"Esto es producto de la ignorancia, básicamente producto de la ignorancia. Me enojé porque hay una banalización. A mí me da bronca que un tipo como Longobardi no haya reaccionado, creo que reaccionó después del corte, pero no puede escuchar eso y decir '¿cómo anda tu familia?', porque es la mayor ofensa que se pueda hacer a los judíos, cagarse en el Holocausto, es insoportable, es insoportable", expresó, para luego romper en lágrimas.

Por su parte, Mariano Iúdica sostuvo: "Quiero hablar de una cosa que es importante. Creo que no cualquiera puede hablar de cualquier tema. Y yo creo que Catherine Fulop mordió una banquina de la que es muy difícil salir. Yo lo escuché hoy a Chiche que vino indignado, escuché a todos los medios, escuchamos todo lo que ha pasado, y la verdad que desde esta mesa por supuesto que el pase te lo quiero dar a vos".

"Y no puedo creer que no haya habido…Por suerte la reacción ha sido normal, la gente putea, todo, pero desde un sentimiento que es muy difícil. Gastón (Recondo) leyó el libro, yo leí el libro, todos hemos leído el libro. ¿Cómo podés sacar esa conclusión cínica, repugnante?. De una zona oscura que ni siquiera es del todo cierta, porque, digamos, no leyó bien el libro. Mezclar al Holocausto, Maduro, Hitler, es una cosa que no podés entender, una mente desquiciada. Bah, a ver, es una mina antisemita, obviamente, porque sino no podés hacer esa comparación", agregó indignado.